V Zreče po 58 letih znova pripeljala lokomotiva!

Po dobrih 58 letih od ukinitve lokalne železniške povezave med Poljčanami in Zrečam in po skoraj 100 letih od izgradnje železnice med Slovenskimi Konjicami in Zrečami je v Zreče ponovno pripeljala lokomotiva.

Minulo soboto so namreč na obnovljene 40-metrov dolge tirnice na zreški železniški postaji utirili ozkotirno dizelsko lokomotivo VL8. Tako je postala prvo vlečno vozilo nove zreške železnice.

Cenjeno muzejsko vozilo

Gre za najstarejšo od treh lokomotiv, ki so bile v šestdesetih letih izdelane v Nemčiji. Lokomotiva je najprej vozila v železarni v Avstriji, v Zreče pa so jo pripeljali iz Stainza kjer je vozila gradbene in tovorne vlake.

“Predstavlja izredno redko in v krogih poznavalcev zelo cenjeno muzejsko vozilo. Lastnik lokomotive Anton Galun s Ptuja nam je lokomotivo za čas izgradnje proge brezplačno predal v uporabo. Dizelsko lokomotivo namreč nujno potrebujemo za premik in izvajanje gradbenih del, občasno pa bo vozila tudi turistične vlake,” so nam sporočili z Občine Zreče.

Želijo si tudi parne lokomotive

Vlake bo po restavrirani zreški progi kasneje vozila tudi parna lokomotiva. Voznih parnih lokomotiv na tržišču ni, zato je pridobitev te izredno težavna, so nam pojasnili na Občini.

“Žal je nekdanja lokomotiva naše proge K3 “Gonobitz”, ki je shranjena v Železniškem muzeju v Ljubljani, tako kot lokomotiva 71-023, ki stoji na postaji, nekompletna in nevozna. Prepričani pa smo, da nam bo s pomočjo prijateljev in podpornikov do odprtja proge uspelo pridobiti primerno parno lokomotivo,” napovedujejo na zreški Občini.

Obuditi želijo spomin

Kot smo že poročali, so v Zrečah prizadevajo obuditi spomin na nekdanjo ozkotirno železnico. Uredili bodo muzejsko zbirko in skupaj obnovili več sto metrov železniške proge. Večina del, ki so jih že opravili, je bila opravljena prostovoljno ali s pomočjo sponzorjev.

Kako poteka projekt in zanimive vsebine, tudi video sobotnega utirjanja lokomotive, si lahko ogledate na Facebook strani Lokalna muzejska železnica Zreče.

“Letošnji uspeh nam daje zagon za nadaljevanje gradnje železnice, ki bo kmalu razveseljevala staro in mlado ter pričala o bogate tehniški kulturi Dravinjske doline,” so med drugim zapisali po sobotnem dogodku.

