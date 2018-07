V Zrečah zbrane najboljše slovenske gasilske ekipe

V Zrečah so minulo soboto ponovno gostili najboljše gasilske ekipe iz Slovenije na 7. tradicionalnem gasilskem tekmovanja za pokal Gasilske zveze Slovenije (GZS) in pokal Zreč. Prav tako je hkrati potekalo 5. letošnje pokalno tekmovanje v Sloveniji, ki se bo v sredini septembra zaključilo v Škofji vasi pod okriljem GZS.

V Zrečah je tokrat tekmovalo 22 desetin. V kategoriji članic B 4 desetine, članov B 2 desetini, v kategoriji članic A 3 desetine in v najštevilčnejši kategoriji članov A 13 desetin. Tekmovanje je potekalo pod vodstvom vodje tekmovanja Marijana Jelenka, poveljnikom domačega gasilskega društva in Gasilske zveze Zreče – Vitanje.

Kebeljčani prvi, Zrečanke tretje

V kategoriji članic B so zmagale gasilke iz PGD Hajdoše, pri članih B gasilci iz PGD Kebelj, pri članicah A gasilke iz PGD Rova in pri članih A gasilci PGD Hmeljčič, ki so zmagali v absolutni konkurenci. Domače gasilke PGD Zreče, članice B so se uvrstile na izvrstno tretje mesto in prejele medalje ter pokal. Prav tako so vse tri prvouvrščene ekipe prejele medalje in pokale, vse udeležene ekipe pa priznanje.

Več o dogajanju v četrtkovih NOVICAH!

Foto: PGD Zreče