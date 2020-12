V Zrečah z izgradnjo sekundarne kanalizacije lovijo konec leta 2023

Začetek izgradnje manjkajoče sekundarne kanalizacije, s katero bodo v Zrečah na centralno čistilno napravo priključili še objekte z levega brega Dravinje, se je zamaknil v leto 2021. Razlog je v tem, da država kasni z implementacijo dogovora za razvoj regij. “Imajo zelo veliko vlog, ki jih je treba pregledati,” pravijo na Občini Zreče. Cilj še vedno ostaja, da v aglomeraciji Zreče do konca leta 2023 zagotovijo 98-odstotno priključenost na centralno čistilno napravo. Manjka jim približno 13 kilometrov kanalizacij. Skupna vrednost desetih kanalizacijskih projektov, ki jih načrtujejo v letih 2021–2023, je približno 4,2 milijone evrov. Na Občini Zreče pričakujejo, da bodo dobrega 1,5 milijona evrov dobili iz Evrope oz. države, preostalih nekaj manj kot 2,6 milijona pa bodo morali zagotoviti iz občinskega proračuna – v naslednjih treh letih 831 tisoč, 897 tisoč in 749 tisoč evrov.

Zreška Občina je za omenjeni projekt vlogo v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) oddala že konec septembra. Izdelana je tudi že projektna dokumentacija za izvedbo del, medtem ko je bilo zadnje gradbeno dovoljenje izdano aprila. “Po zadnjih informacijah s strani MOP-a naj bi bila vloga popolna. Končno odločitev oz. izdajo odločbe o sofinanciranju pa pričakujemo do konca januarja 2021,” so dodali na Občini. (Jure Mernik)

