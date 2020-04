V Zrečah uspešno izpeljali akcijo zbiranja kosovnih odpadkov

Na podlagi dogovora s koncesionarjem – podjetjem Saubermacher, so Zrečani v soboto na osmih prevzemnih mestih po vseh krajevnih skupnostih in v zbirnem centru Zreče uspešno izvedli akcijo zbiranja kosovnih odpadkov. Štab Civilne zaščite Občine Zreče je zagotovil 18 gasilcev iz PGD Zreče, Gorenja in Stranic, ki so zagotavljali red in spoštovanje vseh spreje-tih ukrepov. Dovolili so le posamični vstop do zabojnika, ljudje, ki so čakali, so morali upoštevati predpisano varnostno razdaljo.

“Po prvih podatkih s strani koncesionarja se je na tokratni akciji zbiranja kosovnih odpadkov zbralo znatno več odpadkov kot pretekla leta. Točne količine bodo znane do konca tega tedna. Cilj akcije je zmanjšati število divjih odlagališč po občini,” so povedali na Občini Zreče. (Jure Mernik)

Foto: Občina Zreče