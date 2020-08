V Zrečah so enega od treh bankomatov odstranili začasno

V Zrečah so odstranili enega od treh bankomatov. To je povzročilo ogorčenje med občani, ki so letos ostali že brez edine bančne poslovalnice v kraju. Na Novi KBM so povedali, da so njihov bankomat v Zrečah poškodovali vandali – vanj so skušali vlomiti, zato ga bodo kmalu nadomestili z drugim. Do takrat pa lahko njihove stranke dvige denarja brez nadomestila opravljajo na preostalih dveh bankomatih Abanke. (Jure Mernik)

