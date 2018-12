Praznično je tudi v Zrečah. Nekaj lučk so že predzadnji decembrski petek prižgali pri zreškem vlaku. Osrednje dogajanje je potekalo minulo soboto na parkirišču pred zreško občino. Zbrani so prižgali praznične luči in okrasili jelke. Za glasbo je poskrbel Dj Kuky, program pa je povezovala Urška Firer. Za tople napitke so poskrbeli zreški vinarji in tamkajšnji gostinski ponudniki.

