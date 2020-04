V Zrečah podarili tisoč pisank

Velikonočna sobota je bila letos v Zrečah še posebej pisana. V zreškem medgeneracijskem centru se je porodila ideja o tem, da bi občankam in občanom Zreč velikonočne praznike polepšali z drobno pozornostjo. V obliki pisanke. Predstavniki medgeneracijskega centra so zavihali rokave in so v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Resnik ter kuharjem iz zreškega Vrtca skupaj pobarvali kar 1000 jajc. Na velikonočno soboto pa so raznobarvne pisanke v dobri uri in pol razdelili med občane, ki so prišli mimo njihove stojnice v bližini zreške tržnice. Po besedah Tatjane Milosavljevič so bili nasmehi na njihovih obrazih zgovoren dokaz, da je bila njihova pobuda še kako dobrodošla. Sploh v dneh in tednih, ki so zaradi epidemije polni negotovosti.

