V Zrečah načrtujejo gradnjo treh novih blokov

V Zrečah potrebujejo nova stanovanja, tako neprofitna kot za nakup. Tako pravijo na Občini, kjer so že stopili v akcijo. V soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS in Stanovanjskim podjetjem Konjice bodo na občinskem zemljišču na začetku Mladinske ulice v Zrečah zgradili objekt s šestimi neprofitnimi stanovanji. Tri stanovanja naj bi bila po koncu gradnje v lasti Stanovanjskega sklada RS, dve v lasti Občine Zreče in eno v lasti Stanovanjskega podjetja Konjice. Župan mag. Boris Podvršnik upa, da bodo z gradnjo začeli že letos in projekt končali vsaj do konca naslednjega leta.

Medtem na Občini Zreče že razmišljajo o novem projektu. Dva stanovanjska bloka s po predvidoma 25 stanovanji naj bi v nekaj letih zgradili ob Cesti na Roglo, kjer je Stanovanjsko podjetje Konjice že kupilo zemljišče, na Občini pa ‘pripravljajo’ dodatna zemljišča, ki jih potrebujejo za komunalno ureditev in cesto. Tudi v teh primerih naj bi v glavnem šlo za neprofitna stanovanja, nekaj pa jih nameravajo ponuditi tudi za prodajo na trgu. Zreška Občina ima sicer trenutno približno sto stanovanj, ki jih oddaja v najem.