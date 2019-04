V Zrečah iščejo variante za širitev vrtca

Na Občini Zreče iščejo možnosti za širitev njihovega največjega vrtca. V enoti v mestu namreč potrebujejo večnamenski prostor, dodatno igralnico in predvsem večjo kuhinjo. Ravnateljica Vrtca Zreče Jolanda Potočnik opozarja, da se potreba po novi kuhinji kaže že vrsto let. “V kuhinji delajo dobro, je pa res, da imajo zelo malo prostora. S tem ko kuhajo na manj kot 40 kvadratnih metrov površine, smo precej pod normativi,” dodaja Potočnikova. Z dodatno igralnico pa bi rešili predvsem problem, s katerim se srečujejo vsako pomlad, ko se jim poveča predvsem vpis otrok v prvem starostnem obdobju.

Potočnikova si želi, da bi jim vrtec uspelo dograditi v naslednjih dveh do štirih letih. Koliko jih bo naložba stala, na Občini Zreče še ne vedo. Je pa župan mag. Boris Podvršnik dejal, da se nagibajo k rešitvi, po kateri bi vrtec dograjevali modulno. V tem primeru bi prišla prva na vrsto kuhinja.