V Zrečah danes začetek ‘Pohorske zimske pravljice’

V Zrečah so se danes pred Večgeneracijskim centrom začeli dogodki v sklopu ‘Pohorske zimske pravljice’. Ves dan je potekal praznični sejem na katerem so se s svojimi dobrotami in izdelki predstavili lokalni ponudniki. Organizirana je bila tudi delavnica izdelovanja prazničnih okraskov. Popoldne pa so se zvrstili nastopi lokalnih pevskih zborov in folklor ter otroški boljši sejem. Vrhunec dogajanja je bil nocoj, ko so z odštevanjem prižgali lučke na jelki.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več o dogajanju pa v prihodnji številki NOVIC.