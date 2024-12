V Zrečah tradicionalni Miklavžev zajtrk Radia Rogla in medijske hiše Novice

Predstavniki Radia Rogla in lokalnih časopisov medijske hiše Novice so za poslovne partnerje danes znova priredili tradicionalni Miklavžev zajtrk.

Ustvarjalci lokalnih časopisov NOVICE, Celjan, Rogaške novice, Bistriške novice, Savinsjke novice in portala novice.si so v Termah Zreče skupaj z radijci gostili vidne predstavnike lokalnih skupnosti in poslovne partnerje. Nazdravili so uspehom v iztekajočem se letu in si zaželeli veliko lepega v novem, Miklavž pa jih je ob koncu še obdaril.

V ospredju nove tehnologije

Kratko prireditev, kjer je bila letos v ospredju tematika modernih tehnologij in umetne inteligence, sta z glasbo popestrila odlična mlada pevka Kira Štruc-Jurički in frontman zasedbe Flirrt Rok Lunaček. Zbrane je nagovorila poslovna direktorica medijske hiše Slavica Oblak, ki bo tudi gostja novega podcasta Štajcast. Na spletnih in družbenih omrežjih ter Radiu Rogla bo podcast predvajan danes, v četrtek, ob 17. uri.

Obiskovalci so uživali v sproščenem pogovoru in kulinariki ekipe Term Zreče, Miklavž pa jih je spodbudil, da so tudi zaplesali. (NK)

Fotogalerijo še dopolnjujemo.

1. del: