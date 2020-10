V Žički kartuziji Festival lepopisja z odprtjem energijske poti in vodenj za otroke

Festival lepopisja. Zaključno prireditev letošnjega, že 16. Festivala lepopisja, so minuli petek popoldne združili z odprtjem nove energijske poti in predstavitvijo tematskih vodenj za otroke.

Tokrat so v Žički kartuziji pripravili nekoliko drugačen zaključek Festivala lepopisja, ki je bil prilagojen aktualnim razmeram, a zato nič manj prijeten.

Organizatorji so tudi v tem šolskem letu, že 16. leto zapored, osnovnošolce povabili, da ustvarijo lepopise, tokrat na temo ‘Kartuzijani in COVID-19’. In čeprav je na razpis zaradi epidemije prispelo manj izdelkov kot prejšnja leta, sta otroška domišljija in ustvarjalnost vse znova navdušili. Najboljše lepopise so na petkovi prireditvi nagradili in učencem izročili posebna priznanja, v protokolarnih prostorih Žičke kartuzije pa bodo na ogled še vse do konca novembra.

Tihe energije kartuzije

Obiskovalce so ob tej priložnosti popeljali po novi energijski poti Tihe energije Žičke kartuzije, ki so jo zasnovali skupaj z Jožetom Munihom iz Zasebnega zavoda energijske poti Tolmin in s pomočjo dolgoletnih izkušenj zeliščarja iz Žičke kartuzije Draga Iršiča.

Pot v celoti poteka ob zunanjem obzidju kartuzije, opremljena je z informacijskimi tablami in sedišči, kjer se lahko obiskovalec v miru in tišini gozda, ob zvoku potoka, naužije prijetnih energij. Kot je poudaril Jože Munih, Žičko kartuzijo prežemajo zares neverjetne energije, še posebej tiste v vodi, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje in počutje.

“Po poti se bodo obiskovalci lahko sprehodili sami ali na posebnih vodenih ogledih, ki bodo lahko šteli največ 10 oseb, vodenja pa bodo izvajali za to usposobljeni vodniki pod okriljem TIC Slovenske Konjice,” je pojasnila vodja konjiškega TIC Tjaša Kangler.

S Filipom po kartuziji

Druga novost, ki so jo predstavili na petkovi prireditvi, so posebna tematska vodenja, namenjena otrokom. Zasnovala jo je ekipa turističnih vodnic na pobudo domačinke Nine Buh (SloveNina) in v sodelovanju s TIC Slovenske Konjice.

Na vodenju, ki je popolnoma prilagojeno njim, otroci na zabaven način, skozi igro, spoznavajo ta kulturni spomenik in življenje kartuzijanov. V sklopu vodenj je nastala tudi zanimiva knjižica z naslovom S Filipom na dogodivščino po Žički kartuziji, ki pred otroke postavlja različne naloge in zadolžitve, odgovore nanje pa otroci ob pomoči svojih staršev iščejo v zidovih kartuzije in v njeni neposredni okolici. Knjižica je po ceni 5 evrov že naprodaj v TIC Žička kartuzija in TIC Slovenske Konjice.

Ostrejši ukrepi v povezavi s Covid-19 torej organizatorjev festivala iz TIC in Občine Slovenske Konjice niso ustavili in so prireditev pač prilagodili veljavnim ukrepom. Tako je v celoti potekala na prostem, v ožjem krogu obiskovalcev, z maskami in razkužili, na varni medosebni razdalji.

