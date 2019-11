V Žičah so prenovili 240 metrov ceste

Za krajane Žič – predvsem tiste, ki živijo ob odseku ceste Temnik, je bil včeraj velik dan. Uradno so namreč v uporabo predali 240 metrov popolnoma rekonstruirane ceste. Predsednik Krajevne skupnosti Žiče Jožef Satler je povedal, da je bila naložba vredna 52.000 evrov, krajevna skupnost pa jo bo pokrila v dveh letih. Cesta naj bi bila zdaj narejena tako, da zaledne vode v prihodnje ne bodo več poplavljale tamkajšnjih domačij. V imenu krajanov je spregovorila Majda Temnik, ki je med drugim dejala, da so prvi test ob obilnejšem deževju že dobro prestali, zato upa in verjame, da bo tako tudi v prihodnje. Konjiški župan Darko Ratajc je dodal, da ga veseli, da se Žiče razvijajo, ob tem pa razkril tudi nekaj naslednjih razvojnih korakov, ki čakajo Žiče. Novo pridobitev pa je ob koncu uradnega dela blagoslovil žiški župnik Marijan Veternik. Neformalno druženje se je po dogodku nadaljevalo na Domačiji Kalšek – Podkrajšek. (Jure Mernik)

