V Žičah so praznovali Petrovo

Prvo julijsko nedeljo so v Žičah počastili farnega zavetnika. Slovesnost se je začela z budnico godbe na pihala. Sledila je svečana maša s procesijo. Druženje ob cerkvi svetega Petra so nadaljevali s koncertom družine Gregorc in Tineta Lesjaka s prijatelji. Dan pred tem praznovanjem pa so preživeli zelo aktivno. Organizirali so mednarodni pandolo turnir, animacijo za otroke, igre krajevnih skupnosti za prehodni pokal ‘žički grobeljnik” ter druženje pod kozolcem.

