V Zdravstveni dom Slovenske Konjice od danes le naročeni in nujni primeri

V Zdravstveni dom Slovenske Konjice lahko od danes vstopijo le naročeni pacienti. Zaradi razglasitve epidemije koronavirusa so zjutraj namreč spremenili način dela.

Direktor Dejan Verhovšek zjutraj ni imel podatka, da bi kdo od okuženih prihajal z območja konjiške, zreške ali vitanjske občine.

So pa znova uvedli nekaj dodatnih ukrepov in spremenili način dela.

Novi način dela

V zdravstveni dom lahko pridejo le naročeni, seveda pa tudi vsi tisti nujni primeri, ki zahtevajo takojšnjo oskrbo. V čakalnice bolniki vstopajo posamično.

Vsi bolniki s povišano temperaturo in znaki okužbe dihal nujno pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika in sledite njegovim navodilom.

Splošne in pediatrične ambulante delujejo po prilagojenih delovnih časih.

Zaprli so zobne ambulante, za nujne primere je odprta enotna vstopna točka v Zdravstvenem domu Celje.

Nemoteno pa delujejo patronažna služba, antikoagulanta ambulanta, laboratorij, preventivni pregledi nosečnic in preventiva predšolskih otrok ter cepljenja. Fizioterapija deluje le za napotene pod stopnjo nujnosti zelo hitro.

Tudi v lekarno posamično

V Lekarni Slovenske Konjice so pred dnevi uvedli posamično vstopanje. To pomeni, da gre en obiskovalec ven, drugi noter. Stranka nato pristopi k delujočim izdajnim mestom, kjer zaposleni delajo v zaščitni opremi. Deluje manj izdajnih mest, dve ali trije, med sabo pa so oddaljena več kot 1,5 metra. Torej so v lekarni naenkrat lahko največ trije obiskovalci. “Prosimo za razumevanje in upoštevanje varnostne razdalje,” pozivajo.

Obvestilo Zdravstvenega doma Slovenske Konjice objavljamo v celoti:

1. Pred vhodom v ZD se s strani zdravstvenega osebja izvaja triaža obiskovalcev, vstop bo dovoljen samo naročenim (ob uri ko so naročeni).

2. Nenaročeni obiskovalci bodo pozvani, da se naročijo po telefonu, zato vam predlagamo, da nenaročeni ne prihajajte pred zdravstveni dom.

3. V Ambulanto nujne medicinske pomoči se pacienti predhodno dogovorijo za prihod (tudi prevez). Izjema so življenjsko ogrožajoča stanja, kjer predhodno naročanje za prihod ni potreben oz. pokličete na 112.

4. Vsi pacienti z povišano telesno temperaturo in vidnimi znaki okužbe dihal predhodno vzpostavite kontakt z osebnim (dežurnim) zdravnikom in natančno sledite navodilom.

5. Splošne in pediatrične ambulante delujejo po prilagojenih delovnih časih, več informacij o delu ambulant prejmete na 03 758 17 02.

6. Administrativne zadeve (recepti, napotnice, bolniški listi,…) v največji možni meri urejajte po telefonu ali elektronski pošti vaše ambulante.

7. Nemoteno delujejo patronažna služba, antikoagulantna ambulanta, laboratorij, preventivni pregledi nosečnic in preventiva predšolskih otrok ter cepljenja.

8. Vstop v čakalnico laboratorija bo potekal posamezno v skladu z navodili zdravstvenega osebja na vhodu ZD.

9. Fizioterapevtske obravnave bodo zagotovljene za napotene pod stopnjo nujnosti zelo hitro, vsi ostali bodo o novem terminu obveščeni naknadno.

10. Storitve v specialističnih ambulantah se ne bodo izvajale (ultrazvok, rentgen, okulist), o novem terminu boste obveščeni naknadno.

11. Odpovedne so nekatere preventivne storitve in dejavnosti (logoped, psiholog, center za krepitev zdravja, referenčne ambulante).

12. Zobne ambulante so zaprte, za nujne primere je odprta enotna vstopna točka v Zdravstvenem domu Celje. O novih terminih boste obveščeni naknadno.

13. Naročanje na vse nenujne storitve je trenutno onemogočeno.

14. Vsi telefonski in elektronski kontakti ambulant so objavljeni na spletni strani www.zd-slovenskekonjice.si

15. Kontaktna telefonska številka za informacije: 03 758 17 02. Za vse informacije o koronavirusu in bolezni, ki jo povzroča uporabljajte št. 080 14 04. Zaradi naše in vaše varnosti so ukrepi v času razglašene epidemije nujni zato pozivamo k spoštovanju navodil predvsem pa za strpnost.