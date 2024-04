V ZD Celje nova ginekološka ambulanta

V sklopu širitve programa na področju ginekologije in porodništva je v Zdravstvenem domu Celje pred dnevi začela delovati nova ginekološka ambulanta, kjer še sprejemajo nove pacientke.

Specialistka ginekologije in porodništva Ksenija Kardoš Mohorko, dr. med., prinaša bogate izkušnje in znanje na področju diagnostike in zdravljenja ginekoloških obolenj in stanj, uroginekologije ter ultrazvočne diagnostike, pa tudi obravnave nosečnosti zdravih nosečnic in bolezenskih stanj v nosečnosti.

Ima mednarodno licenco Fetal Medicine Foundation za odkrivanje kromosomskih napak pri plodu. S stalnim izobraževanjem tako doma kot v tujini sledi najnovejšim metodam, da bi pacientkam zagotovila najboljšo oskrbo.

Poleg strokovne obravnave se v ginekološki ambulanti trudijo ustvariti prijetno in sproščeno okolje, kjer se bodo pacientke počutile udobno in varno. Njihovo zaupanje jim veliko pomeni, zato se posvečajo vsaki pacientki posebej in prisluhnejo njihovim potrebam in skrbem.

