V vodstvu slovenskobistriškega Rdečega križa dvojna sprememba

Območno združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica ima novo vodstvo. Dolgoletni predsednik združenja, upokojeni zdravnik Janko Predan, je vodenje predal nasledniku Jožefu Trglecu. Sekretarka Marija Bračič, ki se čez dobra dva meseca upokoji, pa že vpeljuje v delo novo sekretarko Petro Hojnik.

Dr. Janko Predan na Rdečem križu pušča izjemen pečat. Kar 10 zaporednih mandatov je vodil slovenjebistriško območno združenje, torej nad 40 let. Prepričan je, da bo delovanje OZ tudi vnaprej potekalo dobro in da so izbrali prave naslednike. Čeprav se umika iz vodstva, pa bo še sodeloval z RK. Prav tako enkrat mesečno še vodi delo v svoji ambulanti v Sl. Bistrici. Kako uspešno je vsa ta desetletja vodil združenje, pa dokazuje tudi to, da so mu podelili naziv častnega predsednika.

Jožef Trglec je bil doslej 11 let podpredsednik OZ RK. V lokalnem okolju je dobro znan, že več kot 40 let živi v središču Slovenske Bistrice. Skoraj ves ta čas je bil aktiven v krajevni skupnosti, dva mandata je bil tudi član občinskega sveta. Pred tremi leti se je upokojil, pred tem je bil 40 let zaposlen najprej v Planiki, nato v Mercatorju, večinoma kot poslovodja marketov ali kot komercialist. Eden njegovih prvih korakov bo srečanje s predstavniki krajevnih organizacij RK ter tukajšnjimi župani in predstavniki socialnih in zdravstvenih ustanov.

Petra Hojnik, po izobrazbi diplomirana ekonomistka, je prav tako domačinka, prihaja iz Ogljenšaka nad Zgornjo Polskavo. Z RK se je srečala že v srednješolskih letih, kot prostovoljka deluje že več kot 15 let. Zadnjih 8 let je tudi članica nadzornega odbora RK Slovenije. Doslej je bila zaposlena kot zasebnica na področju vodenja računovodstva, na novem službenem mestu pa se najbolj veseli neposrednega sodelovanja z ljudmi. Delo sekretarke bo opravljala poklicno, začela je s 1. majem.