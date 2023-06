V Vitanju streljajo že 90 let

Strelsko društvo Pohorje Vitanje. To poletje bo minilo 90 let, odkar so v Vitanju ustanovili strelsko društvo. Kako se je začelo športno streljanje v tem kraju in kako dejavni so v društvu danes? Govorili smo s predsednikom društva Francem Grčarjem in gospodarjem orožja Žigo Krajncem.

Strelsko društvo Pohorje Vitanje danes združuje 25 aktivnih članov, starih med 18 in 80 let. Med njimi najdemo tako ljubitelje rekreativnega streljanja kot lovce, ki na društvenem strelišču vadijo streljanje v tarčo.

Dobro oko in mirne roke

Člani društva se vsaj enkrat mesečno, pred tekmami, zberejo na strelišču v Žimpretu, kjer z malokalibrsko puško streljajo v tarčo, nameščeno v skali. Kadar vreme ni naklonjeno zunanjim aktivnostim ali želijo opraviti drugačne treninge, se zberejo na strelišču ‘na Lipu’, kjer v tarčo streljajo z zračno puško.

»Za dober strel so najpomembnejši mirna roka, dobre oči in zbranost strelca, pa tudi vremenski pogoji, denimo vidljivost. Naše društvene puške so zelo točne, zato je uspeh v največji meri odvisen od strelca,« pove predsednik društva Franc Grčar.

Varnost in disciplina na prvem mestu

»Na prvem mestu pa sta seveda red in disciplina, torej varnost na strelišču,« poudari Franc Grčar, ki v vsej 90-letni zgodovini društva ni našel podatka, da bi se med športnim streljanjem kdaj pripetila kakšna nesreča. Upoštevanje pravil je pri tem športu seveda izjemnega pomena, zato tiste, ki se pravil morda ne bi držali, iz društva tudi izločijo.

Za društveno orožje, tako nabavo streliva kot hranjenje kosov in njihovo vzdrževanje, skrbi Žiga Krajnc. »Moja naloga je, da je vse v skladu s predpisi in zakonodajo. Orožje hranimo na varnem, redno ga pregledujemo in čistimo s posebnimi čistili,« opiše.

Društvo združuje člane, stare med 18 in tudi več kot 80 let. Čeprav so nekoč več delali z mladino, je zanimanje mladih za športno streljanje v zadnjem obdobju nekoliko upadlo. V luči zadnjih dogodkov v Srbiji pa so se v društvu, tudi po razgovorih s predstavniki šole, odločili, da mlajšim od 18 let športnega streljanja ne bodo več dovolili.

Druženje in resen šport

Zakaj je biti lepo član strelskega društva? Na prvem mestu je druženje, poudarjata sogovornika. Gre za prijeten način preživljanja prostega časa in hkrati resno športno udejstvovanje. Športno streljanje ima navsezadnje izjemno dolgo zgodovino, ki sega vse tja do 12. stoletja, navajajo pri Strelski zvezi Slovenije. Prvo resno strelsko prvenstvo je bilo organizirano leta 1442 v Zürichu, na Slovenskem v drugi polovici 16. stoletja. Športno streljanje je že leta 1896 postalo olimpijska disciplina.

Daljši prispevek o vitanjskih strelcih je objavljen v NOVICAH.

