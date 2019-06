V Vitanju so se spraševali: »Ali je res mrtev?«

Vitanjska dramska skupina Teater na vas’ je minulo nedeljo poskrbela za dobro voljo kljub koncu vikenda. V popoldanskih urah je luč sveta ugledala njihova že 4. predstava zapored, ki je znova gledalcem narisala nasmeh na obraz. Komedijo z naslovom Ali je res mrtev? je Natalija Švab prevedla, priredila in režirala. »Zahvaljujem se vsem, ki so nam pomagali pri tem projektu, predvsem pa igralcem, ki so dva meseca skoraj vsak teden pridno prihajali na vaje in se res trudili. Veselimo se že novih predstav,« je napovedala Švabova. Petnajstim »starim« igralcem in igralkam se je pri tej igri pridružil tudi vitanjski župnik Urban Lesjak, ki je dejal, da od nekdaj rad nastopa in ko je izvedel, da Teatru primanjkujejo moški za moške vloge, se jim je z veseljem pridružil. Gledališki skupini je čestitala tudi Breda Slapnik, vodja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Slovenskih Konjicah. Velika mera truda in dela napovedujeta nove uspešne projekte. Verjetno bodo igralci odšli na gostovanje v druge kraje, da svojo igro predstavijo še drugim, v decembru pa že načrtujejo posebno priredbo božične zgodbe.