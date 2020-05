V Vitanju se pripravljajo na odprtje šole in vrtca

Sproščanje zaščitnih ukrepov je moč zaznati tudi v občini Vitanje. Domači obrtniki in nekateri gostinci so odprli svoje dejavnosti. Občani pa se še vedno dosledno držijo priporočil. Tudi javna bogoslužja v cerkvi so se začela izvajati, a pod preventivnimi pogoji.

Po besedah poveljnika vitanjske Civilne zaščite Andraža Pogorevca so trenutno najbolj osredotočeni na odprtje šole in vrtca v kraju. »Gre za kompleksen izziv, zato smo se nanj že začeli pripravljati. Poleg pogojev za varno vzpostavitev pouka in obšolskih dejavnosti, bo potrebno uskladiti še šolski prevoz. Upamo, da bomo s strani pristojnih pridobili čim več jasnih navodil, ki bodo uresničljiva tudi v praksi. Medtem med Vitanjčankami in Vitanjčani zaznavamo zadovoljstvo, ker se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice, čeprav s številnimi omejitvami. Z novim koronavirusom Covid-19 se bomo pač morali naučiti živeti,« še pravi Pogorevc in dodaja, da so s strani državne Civilne zaščite prejeli že peti paket zaščitne opreme. A za zdaj dodatnih potreb po njej ni.