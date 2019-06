V Vitanju postajališče za avtodome

Tisti, ki zanimive kotičke sveta odkrivajo z avtodomi, bodo poslej lahko postali tudi v Vitanju. Vitanjska komunala je uredila postajališče za dve vozili.

V Vitanju poslej več turistov?

Avtodomski turizem po svetu je v porastu. Po mnenju Slovenske turistične organizacije pa je tovrstni turizem pri nas še premalo izkoriščen. Vse več ljudi želi zanimive kotičke z naravno, kulturno in etnološko dediščino doživeti čim bolj pristno. To jim omogoča potovanje z avtodomi. Zadnja leta parkirišča oziroma postajališča za avtodome vznikajo tudi pri nas. Komunala Vitanje ga je uredila v bližini Centra Noordung, na njem je prostora za dva avtodoma. Zagotovljena je oskrba z vodo in električno energijo, prav tako so urejene sanitarije. »Denar za ureditev parkirišča je naša občina zagotovila na razpisu Lokalne akcijske skupine (LAS) od Pohorja do Bohorja. Na voljo smo imeli približno 65 tisoč evrov, njegova ureditev nas je stala okoli 36 tisočakov. Z denarjem, ki nam je ostal, bomo predvidoma jeseni preplastili športno igrišče in ob njem uredili otroška igrala,« je pojasnil župan Slavko Vetrih.