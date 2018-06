V Vitanju letos še posebej odlična generacija

Šolska vrata so minuli petek zaprla svoja vrata, saj so se začele poletne počitnice. V sredini junija je župan Občine Vitanje Mirko Polutnik v prostorih občinske uprave sprejel devet devetošolcev, ki so še posebej zaznamovali letošnjo odlično generacijo. Vsa leta šolanja so namreč opravili z odliko. To so Špela Rošer, Martina Plankl, Ana Ošlak, Eva Jelenko, Nika Jeseničnik, Lara Ledinek, Tjaša Kodrun, Larisa Pesjak in Adrian Borovnik. Župan je v nagovoru mladim izpostavil moč njihovih idej in pozval, naj se vključujejo v aktivnosti v kraju.

