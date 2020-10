V Vitanju kmalu pogodbena pošta?

V občini Vitanje namerava Pošta Slovenije zaradi nerentabilnosti poštni urad preoblikovati v pogodbeno pošto. Najverjetneje jo bo kot dopolnilno dejavnost opravljala Kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenske Konjice v svoji zadružni trgovini v Vitanju. Po napovedih naj bi se to zgodilo v začetku naslednjega leta. A dokončne odločitev še ni.

Zakaj sprememba?

V Pošti Slovenije poudarjajo, da je obisk poštnih uradov v zadnjih letih povsod po državi drastično upadel, zato so prisiljeni v racionalizacijo poslovanja. Po besedah Cvetka Sršena, direktorja poslovne enote Pošte v Celju, je zadnja raziskava pokazala, da 53 odstotkov Slovencev gre na pošto manj kot enkrat na mesec. »Pošiljanje pisem je zaradi sodobne tehnologije v zad-njih desetih letih v naši državi upadlo za 52 odstotkov, plačevanje položnic v poštnih uradih pa za 61 odstotkov. Zato smo prisiljeni ukrepati. V zadnjih osmih letih smo 141 poštnih uradov preoblikovali v pogodbene pošte. Gre za prakso, ki jo v nekaterih državah, tudi v sosednji Avstriji, poznajo že nekaj časa,« je dejal Sršen in dodal, da zaradi tega nihče na Pošti Slovenije ni ostal brez zaposlitve. Tudi v Vitanju naj bi zaposlena v poštnem uradu s premestitvijo ohranila službo. A vitanjski svetniki so menili, da bi Pošta Slovenije, ki je podjetje v lasti države in še vedno beleži relativno visoke dobičke, morala predvsem ustvarjati kakovostne in čim bolj dostopne storitve za državljane, tudi oziroma predvsem tiste, ki živijo na podeželju. Svetniki so opozarjali tudi na prekratek obratovalni čas zdajšnjega poštnega urada v Vitanju, ki je odprt le dve uri na dan.

Kmalu javni razpis

Pogodbeno pošto za Pošto Slovenija izvajajo različni izvajalci. Ponekod so to bodisi trgovine, bencinski servisi in društva bodisi občinske uprave, turistično-informacijski centri in še kdo. Pravzaprav jo lahko izvaja vsak, ki ob svoji osnovni poslovni dejavnosti vidi priložnost za dopolnilno dejavnost in možnost dodatnega zaslužke ter izpolnjuje določene prostorske in druge pogoje; tudi strokovne, saj mora izvajalec med drugim opraviti izpit iz poštnih storitev.

Kot je še povedal direktor Sršen, so v neformalnih pogovorih s Kmetijsko-gozdarsko zadrugo Slovenske Konjice, ki je pokazala interes za izvajanje pogodbene pošte v Vitanju. »Vendar dokončne odločitve še ni. Izbor pogodbenega partnerja bo javen in transparenten. V kratkem, predvidoma še ta mesec, bomo pripravili javni poziv, najprej za nezavezujoče in zatem še za zavezujoče ponudbe. Na razpis se lahko prijavi kdorkoli, izbran pa bo tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje in na javnem razpisu zbral največ točk.« Na Pošti Slovenije so si zadali časovnico, po kateri naj bi pogodbena pošta v Vitanju zaživela februarja naslednje leto. In kaj se s pogodbeno pošto spreminja za občane? Preberite v NOVICAH.