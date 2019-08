V Vitanju jubilejna 30. Holcerija uspela

V Vitanju so minuli konec tedna pripravili tradicionalno turistično prireditev Holcerija, osrednjo prireditev v tem kraju. Tokrat so Holcerijo začeli že v petek s sekaškim tekmovanjem z motorno žago in Holcerskim rock žurom, včeraj pa je bilo v Vitanju osrednje dogajanje – s popoldansko povorko in predstavitvijo kmečkih običajev, prikazom gozdarskih veščin, revijo narodnozabavnih ansamblov, podelili so priznanja za lepo urejeno okolje. Večerno zabavo so soustvarjali Gadi, Smeh, Nuša Derenda in Ansambel bratov Slatinek.

