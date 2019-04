V Vitanju jubilej ob stoletnici neprekinjenega orglanja in zborovodstva

Dopoldne je bila v cerkvi Matere Božje na Hriberci v Vitanju zahvalna sveta maša za cerkvene pevce in njihovega dolgoletnega zborovodjo in organista Franca Pokliča. Letos namreč obeležujejo 100. obletnico neprekinjenega orglanja in zborovodstva družine Poklič v župniji Vitanje. Pri sveti maši so sodelovali vsi trije župnijski pevski zbori in Frajhajmska godba. Mašo sta darovala vitanjski župnik Urban Lesjak in vojaški vikar Matej Jakopič. Zbranim sta ob koncu maše spregovorila še župan Občine Vitanje Slavko Vetrih in v imenu cerkvenih pevcev, predsednik Simon Jelenko. Pred cerkvijo je sledilo prijetno druženje z dobrotami, ki so jih pripravile članice Društva kmetic Lipa Vitanje.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.