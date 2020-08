V vitanjski Center Noordung vabi razstava Korona po koroni

V Centru Noordung v Vitanju so pripravili cikel razstav Umetnost korone po korone. Začeli so ga prvi avgustovski petek z odprtjem likovne razstave akademske slikarke Mojce Senegačnik.

Občutki in razmišljanja

Mojca Senegačnik je angažirana likovna umetnica, med drugim prejemnica študentske Pre-šernove nagrade. Je kulturna delavka z vsestranskim opusom. V Vitanju se predstavlja s ciklom kolažev, ki so nastajali v času korona krize kot rezime njenih občutkov in razmišljanj, ki jih je poimenovala Burning desire project. »Besede, podobe iz medijev delujejo hipnotično na gledalca, a vendar ne komentirajo. Gledalcu omogočajo, da se sam vpraša in si ustvari lastno mnenje. Provokativno koncipirani kolaži nikogar ne pustijo ravnodušnega. Vabijo k interakciji, razmišljanju, odzivu. Vsak je samosvoj, a vendar je odraz Mojce,« je razstavo povzela kustosinja Tanja Čajavec.

Povabili več umetnikov

V Centru Noordung bodo s ciklom razstav Umetnost korone po koroni nadaljevali do konca letošnjega leta. K sodelovanju bodo povabili več umetnikov. Zato v Centru Noordung vabijo, da z obiskom razstav podprete ustvarjalnost slovenskih umetnikov in dokažete, da ste družbeno odgovorni. Kot poudarja Tanja Čajevec, ni nič več samoumevno, vedno moramo vprašati, razmisliti in sprejeti sebe in druge.