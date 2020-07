V Velenju 13, v Slovenski Bistrici 9 okuženih

V Slovenski Bistrici in Šentjurju so včeraj potrdili po en nov primer okužbe s korona virusom, v Velenju pa kar 5 primerov.

V Velenju (povsod gre za območja občin) imajo tako zdaj skupaj 13 okuženih, v Slovenski Bistrici 9, v Šentjurju 5.

V Savinjski regiji so okuženi med drugim še na območju občine Celje (3), zadnjo okužbo so tu zaznali pred šestim dnevi, in Zreče (1), kjer so okužbo zabeležili pred 8 dnevi.

V Podravski regiji je največ okuženih na območju občine Maribor (12), zadnjo okužbo so zaznali pred tremi dnevi, sledi Slovenska Bistrica, kjer se je torej včeraj število povečalo in je zdaj 9 okuženih. V Oplotnici ostaja ena potrjena okužba izpred 14-ih dni.