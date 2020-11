V Uniorju znižujejo število zaposlenih

Koliko? V podjetju pravijo, da težko napovejo, koliko delavcev bo ostalo brez dela.

V zreškem Uniorju znižujejo število zaposlenih. Iz podjetja so nam sporočili, da gre za posledico stalnega procesa optimizacije proizvodnje in posledično prihaja tudi do določenih presežkov zaposlenih.

Pojasnili so, da nenehno izboljšujejo oziroma optimizirajo proizvodnjo, zato je po njihovem “težko vnaprej napovedovati kolikšno število zaposlenih bi lahko bilo poslovno nepotrebnih.”

“V Uniorju smo vedno imeli posluh glede ohranjanja delovnih mest, po drugi strani pa ni skrivnost, da optimizacija lahko ima določen vpliv na število zaposlenih. Unior je v preteklosti uspešno nadomeščal posledice optimizacije z novimi trgi in povečanjem naročil. Za letošnje leto tega žal ni mogoče trditi, saj splošna svetovna pandemija covid 19 ni obšla Uniorja,” so nam sporočili iz podjetja, kjer je trenutno še 1.693 zaposlenih, to je 104 manj kot konec leta 2019.

Pričakujejo dolgo okrevanje

V Uniorju so se spomladi znašli v primežu korona krize. Močno se jim je zmanjšal obseg dela, veliko zaposlenih so poslali na čakanje na delo. Trenutno je na čakanju še 34 zaposlenih, nihče pa ne dela s krajšim delovnim časom.

“Še vedno ni mogoče trditi, da je gospodarska ‘korona’ kriza mimo in da ne bo ponovnega padca prodaje. Napovedi naročil naših kupcev za prihodnje mesece so še naprej zelo nejasne, saj kupci sami težko napovedujejo prihodnje poslovanje, hkrati pa kot večina dobaviteljev avtomobilske industrije ocenjujemo, da bo trajalo vsaj dve leti, da se bo panoga povrnila na obsege poslovanja v letu 2019.”

Že 82 okuženih

V Uniorju so prvo okužbo z novim koronavirusom med zaposlenimi zaznali 13. septembra. Doslej so okužbo skupaj potrdili že 82 sodelavcem Uniorja. Ta ponedeljek je bilo med njimi še 28 aktivno okuženih, po preboleli bolezni pa se je na delo že vrnilo 45 zaposlenih. Na začetku tega tedna je bila v karanteni le še ena oseba. (N. K.)

