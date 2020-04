V Uniorju dela polovica zaposlenih, prodaja Uniturja na pavzi

V zreškem Uniorju trenutno delujejo vsi programi, večinoma v omejenem obsegu, pišejo v lokalnem časopisu NOVICE.

V Uniorjevih programih Odkovki in Ročno orodje delajo v omejenem obsegu, medtem ko v programu Strojegradnja delajo pretežno vsi.

Doma na čakanju je še vedno okoli polovica Uniorjevih zaposlenih. Po poročanju STA je Unior vsem zaposlenim, ki v času epidemije delajo, že izplačal krizni dodatek skladno z interventnim zakonom.

V podjetju za zdaj še ne morejo oceniti, kdaj bodo lahko znova delali v polnem obsegu. Tudi situacija okoli naročil je še vedno nejasna, so za NOVICE povedali v Uniorju in dodali, da nekateri kupci iz avtomobilske industrije že najavljajo postopen začetek proizvodnje.

Unior zaradi koronavirusa do septembra ustavil prodajo Uniturja

Zreški Unior je zaradi epidemije začasno prekinil prodajo hčerinske družbe Unitur. Kot so sporočili iz Uniorja, naj bi prekinitev prodajnega postopka trajala do septembra. Postopke za prodajo Uniturja, ki upravlja Terme Zreče in turistični center na Rogli, so začeli lani decembra, že pred tem so turistično dejavnost v skladu z dogovori z bankami namenili za prodajo.

Unitur je sicer eno od turističnih podjetij, ki so v sklopu Slovenskega državnega holdinga načrtovani za konsolidacijo državnih naložb v turizmu.

S prodajo želijo Uniturju omogočiti nujna vlaganja v njegovo dejavnost, saj so potrebe zadnja leta presegale njihove zmožnosti, hkrati pa mora Unior sredstva vlagati predvsem v razvoj vseh treh kovinskih programov, je že pred začetkom prodajnega postopka lani za STA pojasnil prvi mož Uniorja Darko Hrastnik.

Pridobitev strateškega lastnika po njegovih besedah ne bi bila dobra samo za Unior, ki teh finančnih virov nima, saj jih potrebuje za lasten razvoj, pač pa tudi za Unitur, ki bi lahko bil svežega kapitala deležen od morebitnega novega lastnika.

Eden ključnih izzivov podjetja, ki je še vedno kreditno precej obremenjeno s preteklimi investicijami, je povezan z vlaganji v prenovo dotrajanih hotelskih in ostalih kapacitet ter razvoj novih produktov. (Nina Krobat, STA)