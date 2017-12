V Uniorju tudi prihodnje leto načrtujejo rast

V Uniorju tudi prihodnje leto načrtujejo višji dobiček in prihodke od prodaje. S poslovnimi načrti za leto 2018 so ta teden seznanili nadzorni svet, ki ga bo še naprej vodil Branko Pavlin.

Nadzorni svet Uniorja je na torkovi seji za predsednika nadzornikov ponovno imenoval Pavlina, za njegovo namestnico Simono Razvornik Škofič. Nadzornikom so predstavili poslovne rezultate v prvih 11 mesecih leta: v tem času je družba Unior dosegla 154 milijonov čistih prihodkov od prodaje, kar je dobrih 11 odstotkov več kot lani. V novem letu načrtujejo nadaljnjo rast: v zreški družbi naj bi imeli 7,7 milijonov evrov dobička, na ravni celotne skupine Unior pa 13,5 milijonov. Z nadaljno rastjo bodo tako nadaljevali trend zniževanja zadolženosti, so še dodali v Uniorju.