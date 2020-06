Delničarji Uniorja: bilančni dobiček ostaja nerazporejen

Lastniki zreškega Uniorja odločili, da ne bodo delili dividend, upravi pa kljub nasprotnemu predlogu podelili razrešnico.

Delničarji zreškega Uniorja so na včerajšnji skupščini odločili, da lanski bilančni dobiček v višini okoli 13,5 milijona evrov ostane nerazporejen. Tako so potrdili predlog uprave in nadzornega sveta. Mala delničarja, ki sta sprva podala nasprotni predlog, da bi družba za dividende namenila skoraj 950 tisočakov, sta ta predlog na skupščini umaknila.

Delničarji so podelili razrešnico nadzornikom, predsedniku uprave Darku Hrastniku in članu uprave Branku Bračku. Zrečan Vladimir Ložak je sicer podal nasprotni predlog, a so ga delničarji zavrnili. Delničarje so seznanili še s potekom sodnih postopkov s šmarsko družbo Rhydcon. Pri tem so zavrnili tudi Ložakov drugi nasprotni predlog, da bi v tej zadevi ocenili odškodninsko odgovornost uprave in nadzornikov ter sprejeli ustrezne ukrepe. (NK)