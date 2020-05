V učilnice Glasbene šole Slovenska Bistrica se je vrnila glasba. S poukom je prejšnji teden najprej začelo okoli 330 otrok, ki obiskujejo pouk instrumentov. Še dodatnih 150 učencev skupinskega pouka – kot je na primer balet, glasbena pripravnica in drugi – pa so začeli ta teden (od 25. maja dalje).

Zaključnih nastopov letos ne bo

Zaradi epidemije so tudi v glasbeni šoli poučevanje prilagodili in pouk na daljavo je, kot ocenjuje ravnateljica, potekal brez večjih težav. Zdaj so učenci spet v učilnicah, v neposrednem stiku z učitelji.

Toda spremembe so. Z običajnih urnikov so umaknili vaje orkestrov, saj bi v večjih zasedbah težje zagotovili priporočeno medsebojno razdaljo. Učence bodo kljub temu lahko ocenili, saj so v bistriški šoli letos z orkestri imeli veliko dodatnih vaj v času priprav na slavnostni koncert ob 70-letnici (nekaj utrinkov na fotografijah).

Odpovedali so vse zaključne koncerte, ki so minula leta obogatili številne majske večere. Tudi zaključnih izpitov letos ne bo, ampak bo učitelj sam podal letno oceno. In tudi vpis za prihodnje šolsko leto, ki poteka do konca maja, letos promovirajo na nov način: »Znotraj posameznih oddelkov instrumentov smo naredili nov način promocije; posneli smo kratke predstavitvene avdio-video filmčke, ki so na voljo na naši spletni strani in jih promoviramo preko različnih družbenih omrežij,« pojasni ravnateljica Radmila Bikić Magdić. (B. Petelinšek, Foto: Arhiv GŠ Sl. Bistrica)