V Marketu Tuš Loče kupcem omogočajo varnejši nakup

Nekateri trgovci so se že prilagodili novim razmeram, med njimi tudi Market Tuš Loče, ki odslej omogoča varnejši nakup.

Še preden so v Sloveniji razglasili epidemijo, so se na negotove razmere občani pripravljali z množičnim nakupovanjem zalog.

Večina živilskih trgovin je že skrajšala delovni čas in uvedla nekatere dodatne zaščitne ukrepe.

Kupci pa se čedalje pogosteje odločajo tudi za nakupe preko spleta. Izkoristijo možnost, da jim trgovine naročeno blago dostavijo na dom, čeprav je na dostavo ponekod treba čakati tudi več dni.

A to ne pomaga ljudem s podeželja, saj na določenih območjih možnosti dostave na dom ni. Tako so zelo pomembne samoiniciativne geste trgovcev s podeželja, kot je primer možnost varnejšega nakupa v Marketu Tuš Loče.

Pokličeš in greš iskat

Nekateri trgovci so se v začetku tedna že prilagodili novim razmeram, med njimi tudi Market Tuš Loče. Kupcem nudijo možnost varnejšega nakupa: tako lahko želene izdelke naročijo preko telefona 03 759 12 50 ali elektronske pošte tusloce@gmail.com in jih kasneje prevzamejo na označenem mestu. Kupci so to možnost zelo dobro sprejeli, so nam povedali v trgovini.

(Nina Krobat, Foto: Facebook Market Tuš Loče)