V turški ligi zaigral tudi Svit Sešlar



Za Eyüpspor je včeraj prvič v tej sezoni zaigral Svit Sešlar. Nogometaša, ki je v mlajših selekcijah igral tudi za konjiško Dravinjo, lani pa blestel v celjskem dresu, je trener na tekmi 2. kroga turške ‘Super lige’ v igro poslal v 56. minuti. Eyüpspor je na gostovanju pri Bešiktašu izgubil z 2:1 in ostaja brez točk.

V 1. krogu turškega prvenstva Sešlarja ni bilo v kadru, ker ni imel pravice nastopiti. Njegov klub namreč ni smel registrirati novincev, in sicer tudi zaradi dolgov do ljubljanske Olimpije.

