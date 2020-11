V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje si želijo širitev kolesarskih povezav

Občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica, ki so združene v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, so k še bolj širokemu strateškemu, turističnemu in zelenemu partnerstvu – Partnerstvu za Pohorje, pristopile konec lanskega leta. Od novega partnerstva si obetajo veliko.

Ena od prioritet v nadaljnjem turističnem razvoju, ki so jo omenili ob zadnji razpravi, je širitev kolesarskih povezav. Zato so že pristopili tudi k iskanju rešitev za širitev na že vzpostavljene poti, kot so Dravska kolesarska pot, Štrekna in druge.

Združeni v Partnerstvo za Pohorje pa so na skupščini v oktobru tudi že sprejeli ‘Strategijo razvoja Pohorja’, ki jih zavezuje k nadaljnjim korakom. Med njimi je tudi priprava izvedbenega dela strategije, ki predstavlja pogoj za nadaljnja usklajevanja z različnimi ministrstvi. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

