V Turistični agenciji Sajko v teh izrednih razmerah poudarjajo – skrb za zdravje in varnost je na prvem mestu!

V zadnjih tednih, predvsem pa v zadnjih dneh, se tudi v Turistični agenciji Sajko (ki ima svoje poslovalnice v Slovenski Bistrici, Mariboru in Ljubljani) soočajo z izrednimi razmerami globalnih razsežnosti.

Vlada je razglasila epidemijo, svetovna zdravstvena organizacija pa pandemijo, in v tej zvezi sprejela izredne ukrepe, ki jih v TA SAJKO upoštevajo. Vendar pa ukrepi trenutno veljajo do konca marca. Za kasnejše obdobje bodo odločitve sprejete kasneje in temu morajo slediti tudi v agenciji. Zato prosijo stranke za potrpežljivost in razumevanje.

»Rad bi poudaril in sporočil vsem našim strankam in potnikom, da je za nas skrb za varnost in za zdravje naših potnikov na prvem mestu, prav tako skrb za zdravje vseh naših zaposlenih,« pravi direktor Milan Sajko in dodaja: »Pri tem razumemo pomisleke in strah, ki se vsem porajajo v teh razmerah. Seveda pa potrebujemo tudi nekaj zaupanja. Za vse skupaj se ves čas trudimo – vsa naša ekipa, vsi naši sodelavci, ki so dobro usposobljeni, hkrati pa smo vsi ne nazadnje tudi samo ljudje.«

Odpovedali odhode do sredine aprila

Turistična agencija Sajko je že pred desetimi dnevi, ko so se razmere zaostrile, odpovedala vse odhode, ki so bili planirani za te dni. Zato zdaj nimajo nikjer po svetu svojih skupin, ki bi jih bilo treba ‘reševati’.

Prav tako so že odpovedali vsa potovanja in izlete do sredine aprila. Tiste, ki imajo rezervacije za poletje, pa prosijo, da počakajo s svojimi odločitvami. Časa do takrat je še dovolj. V agenciji zagotavljajo, da je vplačan denar strank varen.

»Ta hip smo odpovedali vse izlete in aktivnosti do sredine aprila in pripravljamo informacijo o odpovedi organiziranih potovanj in izletov nekje do konec aprila, vključno s prvomajskimi. Tu bi rad poudaril, da mi potrebujemo nekaj odgovorov vseh vpletenih partnerjev – s strani letalskih družb, hotelirjev, agencij v tujini – in prosimo potnike za potrpljenje.

Zdaj predvsem ukrepamo za vse tisto, kar je v naslednjih nekaj tednih. Kar je čez dva meseca, pa mora malenkost počakati. Gotovo ne bomo nikogar nikamor poslali, če se razmere ne bodo umirile. Mislim pa, da je smiselno, da vsaj malenkost počakamo in da nam tudi potniki dajo nekaj časa, da te zadeve, ki so res ekstremne in izredne, preverimo in potem na podlagi tega sprejmemo odločitev,« dodaja Milan Sajko. (B. Petelinšek)