V Termah Zreče in na Rogli polno zasedeni, prevladujejo tuji gostje

V Termah Zreče in na Rogli so trenutno vse njihove kapacitete v celoti zasedene. V Termah

Zreče beležijo četrtino slovenskih in tri četrtine tujih nočitev. Med tujci je v Termah Zreče največ Hrvatov, Rusov, Nemcev in Italijanov. Tudi na Rogli je razmerje v prid tujcem, ki prav tako ustvarjajo skoraj tri četrtine nočitev. Na Rogli biva največ hrvaških, ruskih, kitajskih, avstrijskih in italijanskih gostov. Starostna struktura gostov je pestra, vendar pa v obeh centrih prevladujejo družine. Po tipih namestitev se lete razlikujejo po ciljnih skupinah, sicer pa se gostje večkrat odločajo za programe, tako v hotelih in apartmajih, ki vključujejo prehrano, kot pa le za najem apartmajev.

Unitur ima unikatno povezavo srednjegorskega smučišča Rogla s termalnim zdraviliščem Terme Zreče, in to v Uniturju ostaja najpomembnejša konkurenčna prednost. Samo pol ure vožnje tako zimske športne navdušence loči od sprostitve v toplih termalnih vrelcih, edinstveno opremljene Savna vasi in razvajanja v Idili, Wellness & Spa centru. S posebno ponudbo »S smučin v termalne bazene« omogočajo smučarjem, ob predložitvi dnevne (tekoči dan), večdnevne in sezonske smučarske vozovnice za Roglo, ugodnejši vstop v termalne bazene in Savna vas v Termah Zreče.

