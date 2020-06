V Termah Tuhelj otvorili 3 milijonski glamurozni Glamping Village

V Termah Tuhelj so včeraj otvorili Glamping Village, katerega ureditev je stala 3 milijone evrov. Projekt so Terme Tuhelj izpeljale v sodelovanju z avstrijskim partnerjem, podjetjem Gebetsroither. Otvoritev 36 glamuroznih nastanitvenih kapacitet, ki se razprostirajo v 26 mobilnih hiškah, je s svojim obiskom počastil tudi predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović.

Glamping je spoj glamurja in kampiranja. Kot je ob otvoritvi dejal eden direktorjev Term

Tuhelj Vasja Čretnik, smatrajo, da je to prava dodatna ponudba za Terme Tuhelj, ki jih že

odlikujejo lepi bazeni, savne, wellness, od preteklega leta dalje tudi petzveznični

kontinentalni kamp za vse kampiste, ki se na dopust odpravijo s svojimi šotori. Že ob lanski otvoritvi kampa so napovedali nove pridobitve, in sicer postavitev glampinga. Kljub koronakrizi, ki je praktično ustavila ves svet, jim je uspelo. Uspelo jim je postaviti nov Glamping Village, ki se bohoti s 36 nastanitvami znotraj 26 mobilnih hišk. Poleg tega so v sklopu Glampinga pripravili še wellness oazo, wellness bazen in bazen za otroke in s tem zaokrožili celotno podobo kampa za vse tiste, ki si želijo luksuz, a kljub temu želijo bivati v naravi. Mobilne hiške nosijo imena domačih in sosednjih krajev, mest ter lokalnih zanimivosti, saj želijo gostom to lokalnost tudi približati. Mobilne hiške so treh velikosti, ene so namenjene parom, druge družinam, saj imajo šest ležišč, tretje pa so še luksuznejše in se ob velikosti bohotijo še z izjemno velikimi terasami. Kot je še dejal Čretnik, jih je koronakriza nekoliko oslabila. Kljub temu da so uspeli s postavitvijo in ureditvijo Glampinga, pa je sedaj težava v nekoliko manjšem povpraševanju, za katerega pa verjamejo, da se bo glede na dejstvo, da so mobilne hišice optimalne za bivanje v tovrstnih razmerah kmalu spremenilo. Otvoritev glamuroznosti so s svojim obiskom počastili številni visoki gostje, med njimi župani in načelniki sosednjih in prijateljskih občin ter predstavniki državnih oblasti, med katerimi je bil seveda najpomembnejši predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović, zbrane pa je nagovoril tudi gospodarski minister Slovenije, podpredsednik vlade, Zdravko Počivalšek. (Karmen Cvirn)