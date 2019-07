V Termah Tuhelj odprli pet zvezdični kamp Vita

Poletje na celini je v tej sezoni postalo še bolj razburljivo in privlačno! V Termah Tuhelj je svoja vrata odprl kamp Vita, prvi kamp s petimi zvezdicami v tem delu Hrvaške. Za njegov atraktiven dizajn je poskrbel Studio Abstracto, ki je vtkal prepoznavni urbani pečat v vsako podrobnost kampa. S poudarkom na glamurju in udobju, je to raj za vse obiskovalce, ki si želijo sprostitve in edinstvenih tretmajev v Termah Tuhelj, ki sproščajo dušo in telo. Vsem gostom kampa je namenjeno neomejeno kopanje na Vodnem planetu – od notranjih do zunanjih bazenov in zabavnih vodnih atrakcij, v katerih posebej uživajo družine z otroki.

Na več kot 20.000 kvadratnih metrih se razprostirata dve območji s skupno 56 parcelami za kampiranje in dvema dodatnima nočnima parcelama za krajše bivanje. Dobra novica je, da je 20 parcel odprtih za obiskovalce vse leto. Tukaj so še restavracija in bar za prave hedoniste, kamp servis, prostor za kopanje hišnih ljubljenčkov, sanitarije prilagojene invalidom, družinske kopalnice, garderobe, otroško igrišče, mini golf in teniška igrišča. V mislih so imeli vse profile gostov, kar temu kampu daje poseben pečat vključljivosti in posebne skrbi za goste.

Z odprtjem Kampa Vita je zaključena prva faza prenove nekdanjega kampa v Termah Tuhelj. Naslednje leto sledi druga faza, ki bo vključevala gradnjo luksuznega naselja s še 30 luksuznimi hiškami, kot tudi dodatnimi objekti, ki bodo družinam omogočili resnično doživetje, parom pa uživanje v wellness vsebinah v naravi.