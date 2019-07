V Tepanju nadaljujejo z rušenjem cestninske postaje

Na štajerski avtocesti v teh dneh nadaljujejo z odstranitvijo čelne cestninske postaje Tepanje. Dela so nekaj časa stala zaradi zapore železniške proge med Ljubljano in Koprom (nesreča vlaka) in s tem povezanega povečanega tovornega prometa na avtocesti.

Rušitev in preureditev območja cestninske postaje Slovenske Konjice – priključka na avtocesto, je načrtovana proti koncu julija oz. v prvi polovici avgusta. Z deli na obeh cestninskih postajah pa naj bi končali do 14. avgusta.