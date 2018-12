V tem tednu je še čas, da posejemo božično žito

Tudi v naših krajih se je ohranila navada, da se na god svete Lucije poseje božično žito ali se narežejo češnjeve vejice, ki v vodi na toplem do božiča zacveto.

Ponekod je ta šega povezana s sv. Barbaro, ki goduje na 4. decembra, spet drugje jo upoštevajo na lucijino. Sveti Luciji so ljudje pripisovali posebno moč, zimskemu soncu naj bi povrnila moč, svetlobo, da bi ponovno ogrelo zmrznjeno zemljo, iz katere bi vzklili novi plodovi. Od tod tudi Lucijino žito: žitno seme posejemo na ta dan in do božiča bodo bilke že ozelenele. V njih pa lahko vidimo marsikaj – od čaranja, od simbola pomladi in življenja, ki se začenja vračati v rastlinje, pa do očem prijetnega okrasa za k jaslicam. Pšenico ali seme drugega žita posejemo v plitve okrasne posode ali v podstavke za cvetlične lončke, jih pokrijemo z zelo tanko plastjo zemlje in jih postavimo na svetlo in ne prevroče mesto.