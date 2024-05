V tednu Rdečega križa v Slovenskih Konjicah tridnevno javno državno preverjanje znanja iz prve pomoči

Začel se je teden Rdečega križa, ki letos poteka pod geslom Ohranjamo humanost živo. Teden bo tudi v znamenju državnih preverjanj znanj prve pomoči, ki bo tri dni potekalo v Slovenskih Konjicah. Ogledamo si ga lahko vsi.

Pri Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice v Tednu rdečega križa v več krajih pripravljajo brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.

Poseben izziv pa jim tokrat predstavlja soorganizacija državnega preverjanja znanja iz prve pomoči za mlade.

Tridnevno državno preverjanje se začenja danes popoldne, je za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE napovedala sekretarka območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice Renata Gabrovec:

Študenti, dijaki in šolarji bodo preplavili Konjice

Danes bodo znanje preverjali študenti iz osmih visokošolskih zavodov, v petek popoldne bodo na različnih lokacijah po Slovenskih Konjicah znanje preverili dijaki iz 13 srednješolskih ekip. V soboto dopoldne bodo Konjice preplavili še osnovnošolci, to je 13 najboljših ekip z regijskih preverjanj. Med njimi bodo tudi šolarji iz OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica.

Preverjanja znanja prve pomoči so javna in si jih lahko ogledajo tudi občani. Mladi pridobljena znanja in veščine preverjajo na petih realistično pripravljenih scenarijih, njihovo delo pa ocenjujejo licencirani predavatelji. Vse tri dneve se predstavljajo tudi predstavniki sistema zaščite sil in reševanja Republike Slovenije, katerega del je tudi Rdeči križ. (NK, Foto: OZRK Slovenske Konjice)