V straniške ribnike skočili štirje

Minulo soboto so na Stranicah potekali tradicionalni, že 5. ponovoletni skoki v ribnike. Pri 12 stopinjah Celzijah in slabih 2, namerjenih v vodi, so se v ribnikih ohladili 4 pogumneži. Prvi je bil Straničan Ivan Gričnik, ki je sodeloval že petič, kot drugi pa se je ojunačil ‘novinec’ Boštjan Selčan. Selčan, član Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev, se ni niti pri skoku odrekel gasilski čeladi. Zadnja sta v ribnike ponovno zakorakala ‘stara mačka’, Frančo (Gojko Jevšenak) in Luka (Martin Lažeta). Več o pestrem, humorno obarvanem dogajanju, za katerega sta poskrbela zlasti zadnja dva, pa preberite v aktualni številki lokalnega časopisa Novice!



