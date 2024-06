Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku Občine Štore in podelitev priznanj ter grbov je potekala v Kulturnem domu Štore, kjer je župan Miran Jurkošek podelil zlati grb, dva srebrna grba, dva bronasta grba in štiri priznanja župana.

V okviru praznika je športnem parku na Lipi častniška in veteranska organizacija pripravila 18. predstavitev opreme in oborožitve Slovenske vojske, policije in gasilcev PGD Štore.