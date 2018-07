V Štorah pospešeno obnavljajo lokalne ceste in drugo infrastrukturo. Kmalu bodo obnovili čez kot 50 let staro balinišče. Trenutno obnavljajo tudi cesto Svetina–Kanjuce, dokončali naj bi jo konec naslednjega meseca. Na štorski občini so vložili tudi prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja za obnovo vodovoda v Kompolah in za razširitev, drugo fazo, vodovoda v Šentjanžu. Za naslednje leto načrtujejo izgradnjo podvoza pri železniški postaji.