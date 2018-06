V lani ustanovljenem Društvu Kartuzijanska konjenica so si za eno od prednostnih nalog zadali obuditev Janezove nedelje v Špitaliču, saj je bil pred leti to v kraju velik dogodek, na katerem se je vedno zbralo in družilo veliko ljudi. Hitro so uspeli, minulo nedeljo so že praznovali, in sicer v Žički kartuziji in nato še v Špitaliču. Dogodek so tokrat združili še z razvitjem društvenega prapora.

