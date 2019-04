V soboto popoldne se je na širšem območju Slovenskih Konjic in Zreč razbesnelo hujše neurje s točo. Dvakrat je na Konjiškem udarila tudi strela, po prvih podatkih je neurje poškodovalo ostrešje, podrlo drevo in poškodovalo električni drog. Posredovali so gasilci petih prostovoljnih gasilskih društev.

