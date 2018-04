V soboto bo vrhunec Šentjurjevega

V Šentjurju so začeli največjo turistično prireditev – Šentjurjevo, s sinočnjo prireditvijo ob prazniku Mestne skupnosti Šentjur. Na prireditvi Mesto praznuje so priznanja Mestne skupnosti podelili krajanom Kamenega in Botričnice ter Društvu podeželske mladine.

Jutri nadaljujejo s postavitvijo mlaja v Zgornjem trgu, podelitvijo priznanj za najboljša vina, kruh in salame ter večernim Šentrockom. Vrhunec dogajanja bo v soboto, ko se obeta tradicionalni sejem, kuhanje kisle župe, Jurijev pohod, Jurčkovanje za otroke, Šentjurjeve igre, tekmovanje v vlečenju vrvi, revija narodno-zabavnih ansamblov in veselica.