V šmarskem volilnem okraju ena najslabših volilnih udeležb

21,8 odstotna volilina udeležba je bila v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah. Največ podpore so volivci namenili listi SDS in SLS, skoraj 10 odstokov več, kot je ta prejela na državni ravni.

Na nedeljskih volitvah za evropski parlament je bil odziv volivcev iz šestih občin Obsotelja in Kozjanskega ponovno zelo slab, eden najslabših v državnih. Izmed dobrih 27.000 volilnih upravičencev, se jih je na volitve odpravilo zgolj dobrih 6.000 ali 21,8 odstotka. Kar je precej pod državnim povprečjem, ki je dobrih 28 odstotkov, in zelo blizu najnižji udeležbi, ki jo s slabimi 21,3 odstotki beleži Lenart. Na območju volilnega okraja Šmarje pri Jelšah je bilo na volilno nedeljo odprtih 42 volišč. V volilnih odborih je delalo 258 ljudi, na sedežu okrajne volilne komisije pa še 11.

Največ podpore združeni listi SDS in SLS

Kot na državni ravni, so tudi volivci iz našega območja največ podpore namenili združeni listi Slovenske demokratske stranke (SDS) in Slovenske ljudske stranke (SLS). Vendar je bila ta bistvena višja od državne, glasove ji je namenilo dobrih 35 odstotkov volivcev, skupaj je ta lista prejela dobrih 26 odstotkov glasov. Dobrih 14 odstotkov volivcev iz šmarskega okraja je glas oddalo za listo Socialnih demokratov (SD) (skupaj je ta lista prejela slabih 19 odstotkov), sledi Nova Slovenija (NSI) z dobrimi 13 odstotki (skupaj dobrih 11 odstokov) in Lista Marjana Šarca (LMŠ) z dobrimi 12 odstotki glasov (skupaj dobrih 15 odstotkov).

V igri tudi dve Kozjanki

Izmed 103 kandidati, ki so se potegovali za mandat v Bruslju, sta bili tudi dve iz občine Kozje. Anica Bidar na listi Gibanja zedinjena Slovenija, na listi NSI pa Katja Berk Bevc. A se pričakovano nobeni izmed njiju ni uspelo uvrstiti v Bruselj. Gibanju zedinjena Slovenija že predvolilne raziskave niso pripisovale uspeha na voltvah, kar se ja tudi potrdilo. Berk Bevčeva pa je še dokaj neznano politično ime, čeprav je bila nedavno izvoljena za predsednico Mlade Slovenije, podmladka NSI.