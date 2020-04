V šmarskem domu upokojencev se število okuženih ni povečalo. Skupaj je tako še vedno okuženih 137 stanovalcev in zaposlenih. Število vseh potrjeno okuženih v občini Šmarje pri Jelšah pa je nekoliko naraslo na 149.

Vodstvo doma upokojencev je od celjske bolnišnice zahtevalo, da pri njih vzpostavi bolnišnični oddelek. A kot so za STA pojasnili v bolnišnici, v domovih za ostarele ne morejo organizirati bolnišničnih oddelkov, saj zaposleni zaradi epidemioloških razmer ne morejo krožiti med bolnišnico in domovi upokojencev.

Ker se zavedajo, da so razmere v Šmarju resne, bodo tja začasno napotili nekaj diplomiranih in srednjih medicinskih sester, ki so doma iz Šmarja in okolice. Z njihovo pomočjo se bodo delo v domu organizirali enako kot na bolnišničnih oddelkih, za kar je že pripravljen akcijski načrt. Medicinske sestre bodo po koncu dela morale za vsaj 14 dni v samoizolacijo. Nato jih bodo testirali, služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v celjski bolnišnici pa bo odločila, kdaj se bodo lahko spet vrnile na delo v bolnišnico. (N. K., STA)